Il gioco VR Star Trek: Bridge Crew arriverà a maggio con la U.S.S. Enterprise

Ubisoft ha annunciato che nel videogioco per realtà virtuale Star Trek: Bridge Crew sarà incluso il famoso ponte di comando dell’U.S.S. Enterprise NCC-1701 proveniente dalla serie originale di Star Trek. Dietro licenza di CBS Consumer Products, Star Trek: Bridge Crew sarà disponibile il 30 maggio 2017 per Playstation VR, Oculus Rift e HTC Vive.

Sviluppato da Red Storm Entertainment, uno degli studio di Ubisoft, Star Trek: Bridge Crew metterà i giocatori nei panni un membro dell’equipaggio a bordo della U.S.S. Enterprise e della U.S.S. Aegis, una nuova nave spaziale creata per l'occorrenza. In modalità cooperativa i giocatori potranno giocare con un equipaggio composto da quattro membri oppure, in modalità singolo, giocheranno nei panni del Capitano. l ponte di comando originale della U.S.S. Enterprise sarà disponibile nella modalità Missioni in corso, che genera missioni in maniera casuale.

"Star Trek: Bridge Crew è il progetto più recente per realtà virtuale di Ubisoft che crede nel forte potenziale della VR per ridefinire il social gaming con un senso di realtà unico nel suo genere", si legge nel comunicato stampa. "Ubisoft ha recentemente lavorato su Werewolves Within e Eagle Flight già disponibili sul mercato e ha inoltre annunciato una partnership per la VR con la compagnia cinematografica SpectreVision".

Star Trek: Bridge Crew era originariamente atteso per lo scorso novembre. Per scusarsi del ritardo, dunque, Ubisoft ha deciso di inserire l'iconica Enterprise.