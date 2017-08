I videogiochi (e non solo) presto si potranno controllare con il cervello

I dispositivi indossabili per il monitoraggio elettroencefalografico già da qualche anno riescono a misurare l'attività elettrica del cervello e a trasporla in dati processabili dai computer. Ma i più recenti progressi in termini di capacità computazionale aprono a scenari del tutto inimmaginabili fino a poco tempo fa, per certi versi suggestivi per altri preoccupanti.

Il New York Times ha pubblicato un interessante articolo in proposito, che evidenzia lo stato dell'arte di queste tecnologie e come potranno essere sfruttate in campo ludico così come in campo medico. Anche se alcuni dei metodi più moderni ispirano scetticismo, in altri casi vengono usati per progetti degni di attenzione come Minddrive.

"Indossi il visore e adesso ti trovi in una piccola stanza con le pareti bianche", si legge nell'articolo. "Devi uscire dalla stanza, ma non puoi usare le mani. Non c'è un joystick o un gamepad, per cui devi usare esclusivamente il pensiero".

"Sul pavimento si trova una palla e il tuo cervello invia un comando al fine di raccoglierla. Poi scagli la palla su uno specchio per romperlo. Lo specchio nascondeva dei numeri, che vanno digitati mentalmente su un grande keypad che si trova sulla porta. Adesso sei finalmente fuori".

La Neurotecnologia sta per diventare il trending topic numero uno", ha dichiarato Ed Boyden

Il New York Times fa riferimento a, una tecnologia già esistente approntata dall'omonima startup fondata da, ingegnere e neuro scienziato. Perché il tutto funzioni serve un visore di realtà virtuale comee un sistema diper rilevare l'attività elettrica del cervello e le. Neurable ha infatti installato una serie di elettrodi sopra al caschetto di realtà virtuale di HTC.

Il sistema è ancora limitato sotto certi aspetti: serve, infatti, una sessione di training per associare un certo tipo di attività elettrica cerebrale a uno specifico pensiero. Una volta "allenata" la macchina ecco che è possibile vedere nella virtualità tramutati i pensieri effettivi dell'utente.

"Ma funziona", scrive il giornalista del New York Times. "Ho recentemente provato questo gioco, che ha il nome momentaneo di Awakening, quando il signor Alcaide e due impiegati di Neurable lo hanno portato al Siggraph di Los Angeles. E devo dire che funziona molto bene".

Tramite Elettroencefalografia (EEG), Neurable oggi può fornire metodi semplici per interagire mentalmente con un videogioco. Ma la ricerca sta facendo passi da gigante e diverse aziende tecnologiche stanno sperimentando metodi più sofisticati per convertire i pensieri in dati processabili dai sistemi informatici. In futuro, ad esempio, potrà essere possibile digitare rapidamente su uno smartphone servendosi unicamente del pensiero.

"La Neurotecnologia sta per diventare il trending topic numero uno", ha dichiarato Ed Boyden, professore di ingegneria biologica e scienze cognitive presso il M.I.T. Media Lab. Ma con quali ripercussioni? Continueremo ad essere in grado di svolgere le tradizionali attività quotidiane senza l'aiuto della tecnologia? L'uomo potrà ancora mantenere il proprio ruolo di superiorità rispetto alle macchine?