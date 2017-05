I requisiti di sistema per la versione PC di Vanquish

La pagina Steam di Vanquish è stata aggiornata con i requisiti di sistema minimi e consigliati. Di seguito tutti i dettagli:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10

Processore: Intel Core i3 (2.9 GHz) or AMD equivalent

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Dx9 compliant video card with 1 GB VRAM (Nvidia GeForce 460 or AMD Radeon 5670)

DirectX: Versione 9.0c

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: OS: Microsoft Windows 7 / 8 (8.1) / 10

Processore: Intel Core i5 (3.4 GHz) or AMD equivalent

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Dx11 compliant video card with 2 GB RAM (Nvidia GeForce 660 Ti or AMD

Radeon R9 270)

DirectX: Versione 9.0c

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Per chi non lo conoscesse, Vanquish è uno sparatutto fantascientifico in terza persona ideato e diretto da Shinji Mikami, storico creatore della saga di Resident Evil, insieme a Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata) ed è stato lanciato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010.

I giocatori vestono i panni di Sam Gideon, un agente operativo della DARPA dotato di una speciale armatura potenziata. Il sistema di gioco di Vanquish si basa su combattimenti molto rapidi e frenetici, intervallati da cutscene cinematiche. L’ottimizzazione della versione PC include un frame rate senza limiti, il supporto per la risoluzione 4K, opzioni grafiche avanzate e il supporto di mouse e tastiera.

Vanquish sarà disponibile su PC a partire dal 25 maggio.