I migliori videogiochi del 2016 scelti dai lettori: ancora 2 giorni per votare

Non avete ancora votato nel nostro sondaggio? Allora è arrivato il momento di farlo! Dal 2016 Hardware Upgrade premia i 10 migliori videogiochi dell'anno, chiedendo alla propria community di esprimere un parere proprio attraverso un sondaggio sul forum.

Al momento troviamo al primo posto della classifica parziale Dark Souls III, seguito a pochi voti di distanza da Battlefield 1, Uncharted 4 Fine di un Ladro e DooM. Nei primi posti anche Civilization VI, Deus Ex Mankind Divided e Overwatch. Non siete d'accordo con questa classifica? Volete che il vostro gioco preferito risalga in classifica? Avete ancora due giorni per votare, e per farlo dovete recarvi a questo indirizzo: il sondaggio, infatti, si chiuderà giovedì 5 gennaio alle ore 15:25.

Ricordate che si può votare solamente una volta. Altri dettagli sulle modalità di funzionamento e sullo storico dell'iniziativa si trovano qui.