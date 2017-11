Hitman: ci sarà la serie TV

Per la terza volta Hitman sarà protagonista di un'opera di intrattenimento Live Action: dopo i film del 2007 e del 2015, a dire il vero non propriamente memorabili, l'Agente 47 sarà protagonista di una serie TV prodotta da Hulu e da Fox 21, che sarà trasmessa dalla prima.

L'episodio pilota verrà scritto da Derek Kolstad, creatore dei film della serie John Wick. Kolstad sarà anche produttore esecutivo insieme ad Adrian Askarieh e Chuck Gordon. Il supporto di Fox 21, invece, si materializzerà tramite le figure di Bert Salke, Jane Francis, Gloria Fan e Kira Innes, mentre Hulu schiererà Jordan Helman.

L'obiettivo di Hulu è di rendere Hitman una delle serie di punta del suo catalogo. I videogiochi hanno complessivamente venduto 25 milioni di copie dal momento del loro debutto nel 2000. Alcuni capitoli di Hitman restano indelebili nella storia dei videogiochi: è il caso soprattutto dei primi due capitoli Pagato per uccidere e Silent Assassin, ma in molti hanno apprezzato anche il recente Hitman Absolution.

Hitman è una serie di videogiochi curata dalla danese IO Interactive, che vede come protagonista un assassino dal passato misterioso, quarantasettesimo clone di un progetto volto a creare il killer definitivo. La notizia sulla serie TV arriva dopo la decisione di Square Enix di vendere IO Interactive (vedi qui), il che ha messo in dubbio il futuro di Hitman come serie di videogiochi.