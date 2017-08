Hearthstone: disponibile la nuova espansione Cavalieri del Trono di Ghiaccio

Blizzard ha reso disponibile la nuova espansione di Hearthstone, intitolata Cavalieri del Trono di Ghiaccio. Il pacchetto comprende 135 nuove carte e trasporta i giocatori a Nordania, dove andranno incontro a una morte prematura per poi tornare in vita grazie al Re dei Lich, che garantirà loro nuovi poteri sovrumani.

Gli avventurieri possono imbrigliare questi poteri collezionando nove nuove carte Eroe Leggendarie che, una volta giocate, trasformeranno gli eroi di Hearthstone in temibili Cavalieri della Morte.

Chi si ribellerà al Re dei Lich potrà affrontare avvincenti missioni gratuite incluse all’interno del pacchetto. Dirigendosi nelle sale della Rocca della Corona di Ghiaccio e completando il Prologo si riceverà una carta Eroe Cavaliere della Morte Leggendaria casuale, prima di affrontare le due ali sorvegliate da boss storici come il pestilenziale Professor Putricidio e la Regina del Sangue Lana'thel, finché solo il Re dei Lich resterà tra loro e il Trono di Ghiaccio.

"Il Re dei Lich è uno dei nostri cattivi più famosi e siamo emozionati all'idea di introdurre lui e i suoi 9 nuovi Cavalieri della Morte su Hearthstone" ha detto Mike Morhaime, presidente e co-fondatore di Blizzard Entertainment. "Che cerchino di conquistare il Trono di Ghiaccio o che sfidino un amico in un Fireside Gathering, siamo ansiosi di dare ai nostri giocatori queste nuove, letali carte".

Cavalieri del Trono di Ghiaccio è disponibile su PC, dispositivi iOS e Android. Le buste di carte possono essere acquistate singolarmente o in pacchetti scontati nel negozio di gioco in cambio di oro o denaro reale allo stesso prezzo delle altre buste di Hearthstone.

Ora è anche possibile vincere buste di carte di Cavalieri del Trono di Ghiaccio come ricompense per le missioni o in modalità Arena, e si possono creare le carte dell'espansione usando la Polvere Arcana, che si ottiene disincantando le carte che non servono. I giocatori che si connetteranno da oggi fino al 31 ottobre 2017 riceveranno 3 buste di carte gratuite dei Cavalieri del Trono di Ghiaccio per sostenere l'assedio alla Rocca della Corona di Ghiaccio.

Per ulteriori informazioni è possibile raggiungere il sito ufficiale.