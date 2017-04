Blizzard ha pubblicato Viaggio a Un’Goro, la nuova espansione di Hearthstone che permette ai giocatori di ottenere ben 135 nuove carte da aggiungere alla collezione.

“Viaggio a Un'Goro porta i giocatori nella terra primordiale abitata da antichi elementali, flora letale e fauna feroce. Essere un predatore dominante in un ecosistema così pericoloso ha i suoi benefici: i dinosauri che abitano questo cratere hanno imparato ad adattarsi a ogni minaccia”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Proprio l'Adattamento consente ai servitori di acquisire nuovi poteri per gestire meglio le loro prede, quindi ricorda di non abbassare mai la guardia! Per i più coraggiosi (o curiosi) che si avventureranno nelle profondità di Un'Goro, c'è una misteriosa ricompensa: le carte missione. Queste magie Leggendarie compaiono sempre nella mano iniziale e, soddisfacendone i requisiti, conferiscono ricompense oltre ogni immaginazione”.

"Con dinosauri, servitori elementali, la meccanica di Adattamento e le carte missione, Viaggio a Un'Goro apre un nuovo capitolo della (prei)storia di Hearthstone" ha dichiarato Mike Morhaime, presidente e co-fondatore di Blizzard Entertainment. "Siamo ansiosi di vedere che strategie utilizzeranno e che mazzi riusciranno a comporre i giocatori durante la loro esplorazione della giungla di Un'Goro".

Viaggio a Un’Goro è disponibile per PC, iOS e Android. Le buste contenenti le carte possono essere acquistate singolarmente oppure in pacchetti scontati nel negozio di gioco, in cambio di oro o denaro reale al medesimo prezzo delle altre buste già disponibili in Hearthstone. Adesso è anche possibile ottenere le buste come ricompensa per le missioni oppure all’interno della modalità Arena.