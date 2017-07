Half-Life riceve una nuova patch a quasi 20 anni dal lancio

A volte nel mondo dei videogiochi accadono stranezze, e quella che stiamo per raccontarvi è una di queste. Half-Life è un capolavoro assoluto della storia dei videogiochi: il first person shooter veniva rilasciato a fine 1998, caratterizzandosi per il mondo in cui si sviluppava la trama, raccontata tutta senza l'ausilio di intermezzi e dalla visuale in prima persona del protagonista, il leggendario Gordon Freeman. Atmosfera e ambientazioni erano ai massimi livelli per l'epoca.

Il gioco è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico sin da subito, ma nessuno si sarebbe aspettato che a distanza di quasi 19 anni dal debutto ufficiale Half-Life avrebbe ricevuto una nuova patch correttiva. Ovviamente non c'è nulla di nuovo, nessuna novità nella struttura o aggiunte di alcun tipo. La patch sistema nella fattispecie alcuni crash riportati dalla community, e dimostra in qualche modo che Valve non ha ancora arrestato i suoi sforzi sul titolo.

Il tutto nonostante abbia raggiunto la maggiore età, e in Italia potrebbe ricevere addirittura la Patente B per la conduzione di autoveicoli. Di seguito riportiamo le note di rilascio liberamente tradotte:

Sistemato un crash che si avverava inserendo righe errate nella console di gioco

Sistemato un crash che si avverava quando veniva caricato un file BSP creato ad-hoc

Sistemati file SAV errati che consentivano a file arbitrari di essere scritti nella cartella di gioco

Sistemato un crash che si avverava quando si cambiavano rapidamente armi consumabili

Sistemato un crash che si avverava quando si impostavano decalcomanie personalizzate

È tutto e, come facilmente prevedibile, i commenti degli utenti nella stessa pagina di rilascio non sono per niente rilassati, con la stragrande maggioranza che chiede di Half-Life 3. E c'è chi spera, naturalmente, che il rilascio della nuova patch sia un indizio per preannunciare qualcosa di più grosso. Sarà davvero così? Ad oggi queste sono solo mere (e improbabili) supposizioni.