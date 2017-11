GTA 5 gioco più venduto di tutti i tempi negli Usa

Così come Ubisoft, Take Two sta registrando una consistente impennata nelle entrate dipendenti dalle micro-transazioni. Si tratta di una crescita a questa voce del 66%: le micro-transazioni incidono nel caso di Take Two per il 48% sull'intero fatturato.

Tale impennata nelle micro-transazioni dipende soprattutto da Grand Theft Auto V che, dopo aver fatto segnare risultati stratosferici grazie alla sua componente single player, adesso vive una "seconda gioventù" per merito di Grand Theft Auto Online. GTA 5 è diventato il videogioco più venduto di sempre negli Usa con più di 85 milioni di copie vendute.

GTA 5 è il più venduto anche in termini di fatturato se si contano le copie fisiche e digitali per le piattaforme PC, console e portatili.

Il fatturato per il secondo esercizio fiscale di Take Two ammonta a 443,6 milioni di dollari, contro i 420,2 milioni riscontrati nel corrispondente periodo dello scorso anno. I giochi che hanno inciso maggiormente sulle vendite sono NBA 2K17, Grand Theft Auto Online e Grand Theft Auto V, WWE SuperCard e WWE 2K17, XCOM 2.

Le perdite nette si attestano sui 2,7 milioni di dollari, o 0,03 dollari per azione diluita, quando nello scorso anno corrispondevano utili per 36,4 milioni di dollari, o 0,39 dollari per azione diluita. Altri dettagli sui risultati finanziari di Take Two si trovano qui, mentre Ubisoft è qui.