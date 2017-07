Grand Theft Auto 6 appare nel curriculum di un attore

Tim Neff è un attore specializzato, tra le altre cose, in motion capture, come si evince dal suo curriculum, nel quale non solo appare il prossimo attesissimo progetto di Rockstar, Red Dead Redemption 2, ma anche il non annunciato Grand Theft Auto 6.

E' bastato questo per infiammare il web, visto che la notizia su Grand Theft Auto 6 ha cominciato a diffondersi molto velocemente fra i vari siti specializzati, e non. Dato che il precedente capitolo si è rivelato uno dei prodotti di intrattenimento elettronico di maggior successo di sempre, è altamente probabile che Rockstar pensi a un seguito. D'altra parte è vero che Grand Theft Auto V e la sua incarnazione multiplayer, Grand Theft Auto Online, continuano a vendere ancora molto bene, nonostante siano passati ormai quattro anni dal rilascio. Da questo punto di vista, dunque, un GTA 6 potrebbe non essere strettamente necessario.

Anche perché Rockstar è completamente focalizzata sulla chiusura di Red Dead Redemption 2, recentemente rinviato alla primavera 2018 proprio per poter garantire la maggiore qualità possibile.