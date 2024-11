Half-Life 2 20mo anniversario: un documentario di 2 ore, miglioramenti e versione originale gratuita

Half-Life 2 è uscito originariamente il 16 novembre del 2004. Non solo i giorni che seguirono il rilascio furono speciali per i giocatori, perché si respirava l'aria di grandi cambiamenti per il mondo dei videogiochi e si percepiva che era arrivato un titolo di qualità eccelsa, ma anche il periodo antecedente all'uscita fu particolare. Non mi ricordo un hype così grande per un videogioco come quello per Half-Life 2, anche perché trapelò una versione non autorizzata che aumentò ulteriormente le aspettative per il gioco, e per la dotazione tecnologica che portava in dote.

Ma ora, 20 anni dopo, Valve è in vena di festeggiamenti e, come aveva fatto l'anno scorso per il primo Half-Life (che compiva 25 anni), ha rilasciato uno speciale aggiornamento per l'anniversario che introduce materiale bonus, migliorie e anche un documentario realizzato da Secret Tape con una durata di 2 ore. "Si tratta di molto più che la creazione di un gioco", spiega Valve nel suo annuncio. "Finire i soldi. Essere hackerati e una prima versione trapelata online. Essere citati in giudizio dal nostro editore. Cercare di costruire Steam. È tutto lì dentro!".

Valve ha anche rilasciato un bundle permanente con Half-Life 2: Episode One, Episode Two e Lost Coast, tutti precedentemente disponibili separatamente, insieme al gioco base. Questo è accompagnato dall'aggiunta del supporto integrato a Steam Workshop, il che significa che tutti possono sfogliare e scaricare i contenuti creati dai giocatori direttamente dal gioco.

Ma non è ancora finita. Valve afferma che ogni mappa è stata esaminata dai suoi level designer per "correggere bug di vecchia data, ripristinare contenuti e funzionalità persi nel tempo e migliorare la qualità di alcuni aspetti come la risoluzione della lightmap e la nebbia". Ha poi aggiunto nuove impostazioni grafiche, con la possibilità di giocare il titolo originale ma anche una versione migliorata. Il tutto è spiegato nel sito dedicato al 20mo anniversario di Half-Life 2.

E, per coloro che non lo possiedono ancora, è possibile riscattare gratuitamente e conservare per sempre una copia dell'Half-Life 2 originale.