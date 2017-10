Ghost Recon Wildlands in prova gratuita nel fine settimana

Dal 12 al 15 ottobre 2017 sarà possibile giocare gratuitamente a Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. I giocatori hanno modo di affrontare il grande mondo aperto di Wildlands contrassegnato da diversi ecosistemi e vari tipi di missione da portare a termine in solitaria o in co-op in squadre di quattro giocatori. Il pre-caricamento è già disponibile sia per quanto riguarda le versioni console che quelle uPlay/Steam come si può leggere su UbiBlog.

Inoltre, il free weekend dà modo di provare anche la nuova modalità PvP Ghost War. In Ghost War, due team si sfidano in deathmatch quattro vs quattro basati sulle strategie di squadra che i giocatori hanno imparato a conoscere in Ghost Recon Wildlands. I giocatori scelgono tra una vasta gamma di classi suddivise in tre categorie: Assalto, Tiratore scelto e Supporto, ognuna con ruoli specifici sul campo di battaglia.

In aggiunta, il team di sviluppo ha l’intenzione di espandere l’esperienza PvP aggiungendo nuove classi, mappe e modalità nel corso dei prossimi mesi, garantendo al tempo stesso un continuo bilanciamento nei futuri aggiornamenti. Le nuove mappe e modalità saranno disponibili per tutti i giocatori che hanno acquistato Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, mentre le nuove classi potranno essere sbloccate utilizzando i Prestige Credits guadagnati progredendo nel gioco.

Durante il weekend gratuito sarà inoltre possibile acquistare il gioco in via definitiva beneficiando di uno sconto del 50%. Altrei informazioni si trovano a questo indirizzo.