GameStop chiude 150 negozi negli Stati Uniti

Il colosso americano GameStop si appresta a chiudere 150 negozi sul territorio statunitense, a causa di una flessione dei guadagni riscontrata nel comparto videogiochi. La notizia è stata resa nota nell'ambito dei risultati finanziari relativi all’anno fiscale 2016. Le azioni della compagnia sono scese del 13%, mentre le vendite dell’hardware segnano una diminuzione del 29.1% nell’ultimo trimestre, nonostante l’uscita sul mercato di PlayStation 4 Pro e PlayStation VR nel periodo autunnale. Male anche il software, in calo del 19.3%.

Secondo le indicazioni fornite nel documento, GameStop ha in programma di chiudere una percentuale compresa tra il 2 e il 3% dei 7500 negozi attualmente distribuiti su quattordici Paesi. La dirigenza dichiara di essere stata colpita da “aggressive promozioni nel comparto console da parte di altri rivenditori durante il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday”. Sembra insomma che la concorrenza di Amazon, ma anche di altre catene come Walmart, Best-Buy, Toys R US e Target abbiano contribuito a determinare la flessione dei ricavi.

Al contempo vengono rimarcate “vendite deboli di determinati prodotti tripla A”. Il documento non menziona prodotti nello specifico, ma tra questi rientra senz’altro Call of Duty: Infinite Warfare, le cui vendite al di sotto delle aspettative sono state confermate da Activision a febbraio. Per contro GameStop conferma la futura apertura di 35 nuovi punti vendita dedicati ai gadget e di altri 65 negozi dedicati alla tecnologia in senso lato.