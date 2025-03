RoboCop Unfinished Business vi farà vestire i panni del giovane Alex Murphy

Teyon e Nacon hanno annunciato una nuova espansione di Robocop: Rogue City, Unfinished Business. Si tratta di un DLC stand alone, quindi giocabile separatamente anche senza l'acquisto del gioco base, ma rimane consigliabile averlo giocato ai fini della trama.

Unfinished Business calerà di nuovo i giocatori nei panni del poliziotto corazzato. Nella nuova avventura, l'obiettivo sarà riprendere il controllo della Omni Tower a Old Detroit, invasa dai mercenari d'élite. In questo nuovo scenario, i giocatori potranno utilizzare nuove armi e nuove, brutali, mosse finali.

Naturalmente, rispetto al gioco originale del 2023, Unfinished Business avrà una scala ridotta, ma presenterà una gradita novità. Nel nuovo DLC, infatti, saranno presenti alcuni flashback giocabili che consentiranno di prendere il controllo di Alex Murphy (Robocop), prima di diventare il cyborg più famoso del cinema.

Al momento, non abbiamo ancora una data d'uscita esatta, ma come riportato nel trailer di annuncio la nuova espansione sarà disponibile entro l'estate 2025 per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.