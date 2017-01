Gabe Newell: Valve sta usando Source Engine 2 per 'progetti non ancora annunciati'

Durante un Reddit AMA conclusosi nelle scorse ore Gabe Newell ha fatto sapere alla community degli appassionati che Valve sta sviluppando nuovi videogiochi. Una comunicazione tutt'altro che scontata, visto che la software house di Bellevue ultimamente si è dedicata a Steam, trascurando quello che era il suo campo d'azione originale.

All'inevitabile domanda su Half-Life 3, il boss di Valve ha replicato: "Il numero 3 non deve essere neanche prounciato!" Ma quando gli è stato chiesto se tra i nuovi progetti c'è almeno un gioco single player ha risposto affermativamente. Quindi, potrebbe riferirsi a DOTA, Counter-Strike, Left4Dead e Team Fortress, ma anche ad altro visto che questi sono titoli con spiccata componente multigiocatore.

In un thread separato, Newell ha aggiunto che Valve sta considerando rivisitazioni degli universi Half-Life e Portal attraverso nuovi giochi. Riguardo alla fonte anonima che recentemente ha detto che il progetto Half-Life 3 non esiste ha risposto così: "Personalmente mi fido di tutte le fonti anonime non identificate su internet".

I nuovi progetti saranno tutti basati su Source Engine 2, il nuovo motore grafico sviluppato internamente a Valve che ha debuttato con DOTA 2. Fra questi, inoltre, ci sono giochi in realtà virtuale.

"Useremo Source Engine 2 come nostro principale ambiente di sviluppo per i videogiochi", ha scritto Newell. "Dopo aver adattato DOTA 2 a questo motore lo stiamo ulteriormente utilizzando per progetti non ancora annunciati. Vogliamo che tutti i dipendenti di Valve al lavoro sullo sviluppo di videogiochi usino la stessa tecnologia. Allo stesso tempo vogliamo assicurarci che Source Engine 2 sia accessibile alla più ampia possibile community di sviluppatori in maniera gratuita".

Valve sta anche lavorando su nuovi controller per SteamVR, e quindi per HTC Vive, che saranno in grado di rilevare se le mani del giocatore sono aperte o chiuse, al di là dei movimenti delle dita. I nuovi controller inoltre andranno posizionati sul palmo della mano, il che dovrebbe garantire maggiore stabilità rispetto agli attuali controller per Vive.

Alla domanda sul futuro di Left4Dead, Newell ha risposto che di solito i nuovi titoli di Valve rappresentano il punto di incontro tra nuove tecnologie, persone interessate a queste tecnologie e proprietà di gioco che possano essere considerate "parcogiochi naturali per le sfide di design e tecnologiche".

Newell ha parlato anche del futuro di Steam e di cosa Valve sta facendo per migliorarlo ulteriormente. L'intera conversazione si può leggere qui.

Nessuno si aspettava annunci precisi, e infatti non ci sono stati. Newell si mantiene sibillino, come da suo carattere, ma probabilmente su certe cose non si può effettivamente sbilanciare per mille motivi, e principalmente perché questi progetti richiedono moltissimo tempo per essere completati. Però, se un Haf-Life 3 continuerà a non esserci anche dopo queste dichiarazioni questa storia diverrebbe fin troppo paradossale.