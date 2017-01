Half-Life 3 e i vari prototipi: tra questi anche un RTS

Secondo GameInformer, Valve in passato ha studiato diverse forme di gaming per il prosieguo della nota serie Half-Life, e tra queste anche un gioco di strategia in tempo reale. Lo ha rivelato il giornalista di GameInformer Andrew Reiner in un podcast.

Secondo Reiner, Valve avrebbe spaziato in questi studi dal genere RTS fino a quello d'avventura. Il giornalista di GameInformer intendeva imbastire un servizio sul destino di Half-Life e ha raccolto informazioni da "una fonte affidabile", che ha rimarcato come ci sia stata un bel po' di confusione nel progetto Half-Life 3, anche se questo era ormai diventato chiaro anche da un punto di vista esterno.

"Ci sono stati diversi prototipi, ognuno dei quali affidato a un piccolo gruppo composto da quattro o cinque persone. Ma nessuno di questi è mai decollato seriamente", dice Reiner. Valve ha coinvolto durante il processo anche degli attori per girare delle scene live action che sarebbero state alla base di una sorta di film interattivo come i vecchi Phantasmagoria o Gabriel Knight 2: The Beast Within.

Solo uno degli sviluppatori interpellati da Reiner ha voluto rispondere, mentre gli altri si sono rifiutati di fornire dettagli su Half-Life 3 o sul futuro della serie, ammesso che ci sia. Di tutta la storia Half-Life 3 e dei continui rumor si può dire con certezza solamente una cosa: Valve non ha assolutamente le idee chiare su cosa fare con il suo franchise più importante.