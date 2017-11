Ford Mustang Need for Speed Payback, dal videogioco alla realtà

EA ha voluto evidenziare la personalizzazione dei veicoli, che ormai da anni rappresenta il cuore pulsante di Need for Speed, con un'iniziativa portata avanti con la collaborazione di Garage Italia Customs, l’officina di restyling e personalizzazione più rinomata del settore automotive.

Ford Mustang Need for Speed Payback vanta una livrea esclusiva che richiama l'atmosfera del videogioco ormai in dirittura d'arrivo: il rilascio è infatti previsto per il 10 novembre.

La cura per i dettagli alla base di questa personalizzazione emerge dal meticoloso lavoro artigianale che ha interessato la carrozzeria e gli interni dell’abitacolo, dai sedili al cruscotto brandizzato Need for Speed.

A partire dal 10 novembre, l’esemplare di Ford Mustang personalizzato Need for Speed Payback sarà protagonista su DMAX e su Dplay.com, il servizio OTT gratuito del gruppo Discovery Italia, dove si potranno scoprire tutte le fasi della trasformazione del veicolo, con contenuti esclusivi e approfondimenti. Sarà possibile vedere da vicino lo studio dell’auto da parte di Garage Italia Customs e scoprire i trucchi del wrapping attraverso gli occhi dei professionisti.

I dettagli su Need for Speed Payback si trovano qui.