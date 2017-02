For Honor: video con gli effetti grafici della versione PC

Uscito nella scorsa settimana, For Honor è il videogioco multiplayer del momento. Si tratta di uno schema di gioco originale che vede i giocatori fronteggiarsi in viscerali combattimenti ravvicinati all'interno di uno scenario da fantasy medievale. Sia la componente multiplayer che la campagna single player si basano sul potenziamento dei lottatori in termini di abilità, minion e capacità di combattimento.

For Honor prevede l'assalto di castelli e fortezze in battaglie campali, affrontare temibili boss e proteggere il popolo da un nemico oscuro. For Honor nasce con un gruppo di persone unite dalla stessa passione e dallo stesso desiderio: rendere tangibile l’emozione e la tensione del duello di spade. L’obiettivo del team è quello di immergere letteralmente i giocatori nel caos e nel furore di violente battaglie, dando loro la possibilità di scoprire quale tipologia di guerriero si nasconde nella loro anima. Altri dettagli su For Honor si trovano qui.

La versione PC è stata realizzata in collaborazione con i tecnici di NVIDIA. Nel filmato seguente vedete il risultato di questa sinergia.