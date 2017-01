For Honor: Ubisoft comunica i requisiti hardware

Su UbiBlog si possono adesso leggere i requisiti hardware necessari per giocare la versione PC di For Honor, attesa, come quelle console, per il prossimo 14 febbraio.

Minimi

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit versions)

Processore: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 o equivalente

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 con 2 GB VRAM o più | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 con 2 GB VRAM o più

Memoria di sistema: 4GB

Risoluzione: 720p@30FPS

Preset Video: Basso

VSync: Off

Raccomandati

Risoluzione: 1080p@ ~60FPS

Preset Video: Alto

VSync: Off

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit versions)

Processore: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 o equivalente

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 con 2 GB VRAM o più | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 with 2 GB VRAM o più

Memoria di sistema: 8GB

Requisiti abbordabili per un gioco che non sarà contestualizzato su un mondo di grandi dimensioni come quelli di altri titoli Ubisoft. For Honor è basato sul motore grafico AnvilNext, alla base di quasi tutti i titoli Ubisoft come i recenti Asassin's Creed, Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands e Steep.

Si tratta di un action game multigiocatore, ambientato in un universo medievale. Sarà possibile creare team di 4 giocatori per poi sfidarsi all’ultimo sangue, affiancati da altri combattenti sotto il controllo dell’IA. I giocatori potranno scegliere di impersonare tre tipi differenti di guerriero: cavaliere, samurai e Vichingo. Ognuno dei tre sarà legato a una differente fazione, ovvero Legion, Chosen e Warborn.

Ogni classe si contraddistinguerà per un preciso stile di combattimento, per equipaggiamento peculiare e armi. Ognuna di loro avrà abilità uniche e potrà essere personalizzata a piacere. Si potrà cambiare il genere del personaggio e il suo aspetto estetico. Altri dettagli si trovano qui.