Fifa 18: video su stili di squadra e posizionamento

Nuovo posizionamento dei giocatori, stili di squadra e sostituzioni veloci dinamiche sono alcune delle novità introdotte da Fifa 18. EA Sports ha rilasciato nuovi video per ciascuna di esse.

Il nuovo Posizionamento dei giocatori offre una maggiore libertà di movimento: ciascun membro della squadra sarà in grado di leggere meglio il gioco e reagire di conseguenza, scattando in avanti per offrire opzioni di passaggio o occupando gli spazi per fornire supporto in attacco e aprire la difesa.

Gli stili di squadra, invece, permetteranno di sperimentare le tattiche di gioco più famose dal catenaccio al contropiede, dai passaggi veloci al gioco di prima.

Per la prima volta, sarà possibile effettuare cambi durante la partita senza dover interrompere il gioco, grazie alle nuove sostituzioni contestuali. Dopo aver appena sprecato un'occasione o subito un gol, si potrà direttamente operare una sostituzione senza accedere al menu.

EA Sports ha già rilasciato altri video che spiegano le nuove caratteristiche di gioco di Fifa 18: li trovate qui.

Per tutti i dettagli sul nuovo gioco di calcio EA Sports vi rimandiamo, invece, all'anteprima di Fifa 18.