Fifa 18 Demo: data, squadre, modalità di gioco e altro

La Demo di Fifa 18 verrà rilasciata il 15 settembre, ben due settimane prima del lancio della versione definitiva di Fifa 18. Le dimensioni del download saranno di 7,3 GB e potrà essere effettuato tramite Origin, PS Store e Xbox Live, rispettivamente per le piattaforme PC, PS4 e Xbox One.

Fifa 18 Demo

Ecco la lista delle squadre che saranno incluse nella Demo: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Bayern Monaco, PSG, LA Galaxy, Toronto FC.

La demo consentirà di provare la prima parte di The Journey: Hunter Returns, ovvero il seguito della modalità Il Viaggio già introdotta in Fifa 17 e che porta i giocatori a vivere la carriera di un aspirante campione dall'esordio sui campi da gioco fino alla celebrità.

Come accaduto anche l'anno scorso sarà possibile giocare Fifa 18 in anticipo rispetto al rilascio tramite i servizi EA Access e Origin Access. Gli utenti abbonati, infatti, potranno giocare complessivamente per 10 ore prima del lancio del gioco, ovvero del 29 settembre.

Oltre che sulle piattaforme prima menzionate, Fifa 18 arriverà anche su Xbox 360, PS3 e, per la prima volta, Nintendo Switch. Tuttavia, queste versioni non godono del nuovo Frostbite Engine, ma sono di precedente generazione, ovvero con Ignite Engine. Questo vuol dire che si tratta di due giochi nella sostanza differenti. Inoltre, vista l'assenza del Frostbite, non avranno la modalità Il Viaggio. La peculiarità della versione Nintendo Switch di Fifa 18, tuttavia, consiste nel fatto di poter giocare in mobilità. Inoltre, mantiene la famosa modalità Ultimate Team presente nelle altre versioni.

Fifa 18 si può acquistare su Origin, PlayStation Store e Microsoft Store rispettivamente ai prezzi di € 59,90, € 69,99 e € 69,99.

Fifa 18 Novità

Quanto alle novità in termini di meccaniche di gioco dell'edizione di quest'anno, troviamo il sistema di animazioni Real Player, un sistema di animazioni step by step in opposizione al precedente approccio frame by frame. Le nuove meccaniche dei dribbling, invece, permettono di affrontare con sicurezza i difensori con tocchi precisi, cambi di direzione più stretti e assalti in attacco.

Il nuovo Posizionamento dei giocatori offre una maggiore libertà di movimento: ciascun membro della squadra sarà in grado di leggere meglio il gioco e reagire di conseguenza, scattando in avanti per offrire opzioni di passaggio o occupando gli spazi per fornire supporto in attacco e aprire la difesa.

Gli stili di squadra, invece, permetteranno di sperimentare le tattiche di gioco più famose dal catenaccio al contropiede, dai passaggi veloci al gioco di prima.

Per la prima volta, sarà possibile effettuare cambi durante la partita senza dover interrompere il gioco, grazie alle nuove sostituzioni contestuali. Dopo aver appena sprecato un'occasione o subito un gol, si potrà direttamente operare una sostituzione senza accedere al menu.

Per tutti i dettagli sul nuovo gioco di calcio EA Sports vi rimandiamo all'anteprima di Fifa 18.