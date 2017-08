F1 2017: nuovo trailer mostra la modalità carriera

F1 2017 ha una vasta modalità carriera che introduce eventi su invito in momenti chiave durante la stagione di F1, dove il giocatore avrà modo di guidare i 12 classici modelli F1 come ospite in differenti competizioni. Le auto storiche sono giocabili anche in altre sezioni del gioco sia in modalità giocatore singolo che in modalità multiplayer.

Oltre agli eventi su invito, offre altri contenuti di gioco come 115 possibili potenziamenti nella ricerca e nello sviluppo (oltre 4 volte e mezza in più rispetto all'anno scorso), nuovi programmi di allenamento e maggiore attenzione alla gestione e all'affidabilità degli elementi del motore e degli aspetti meccanici della monoposto.

Oltre ai 20 circuiti ufficiali della stagione in corso, F1 2017 introduce quattro nuovi circuiti brevi in Inghilterra, Bahrain, USA e Giappone, in più i giocatori potranno correre sulle strade del circuito di Monaco di notte con delle visuali mozzafiato.

Il rilascio di F1 2017 è previsto per il 25 agosto nei formati PS4, Xbox One e PC Windows (DVD e su Steam). Altri dettagli si trovano qui.