EA, altra acquisizione: è la volta di Respawn Entertainment

Da Activision a Electronic Arts: è il destino di Jason West e Vince Zampella. Si tratta dei creatori dei primi capitoli di Call of Duty, realizzati per conto di Activision con etichetta Infinity Ward, che adesso si ritrovano sotto l'egida di EA. L'operazione di acquisizione di Respawn Entertainment ha avuto un costo complessivo che rientra nella forchetta fra i 315 e i 445 milioni di dollari, sulla base delle performance commerciali.

West e Zampella hanno fondato Respawn nel 2010 dopo la burrascosa separazione da Activision dovuta a una questione di royalties non pagate per Call of Duty Modern Warfare (vedi qui). Da quel momento la software house americana si è dedicata a Titanfall: una serie che ha sin dall'inizio riscosso i consensi della critica, senza però vendere come da previsioni.

Come si legge anche nel comunicato relativo all'acquisizione, Respawn è adesso impegnata nello sviluppo di diversi progetti: un nuovo gioco della serie Titanfall, un titolo basato sul franchise di Star Wars e una nuova esperienza VR.