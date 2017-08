Disponibile adesso il primo episodio di Life is Strange: Before the Storm

Il primo episodio di Life is Strange: Before the Storm, intitolato “Svegliati”, è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per celebrarne il lancio, Square Enix ha pubblicato un nuovo video che ha come protagoniste persone reali con autentiche storie di amicizia e amore.

Life is Strange: Before the Storm è il nuovo titolo della serie a episodi inaugurata da DONTNOD nel 2015 ed è sviluppato da Deck Nine Games. I fatti si svolgono ancora una volta ad Arcadia Bay, tre anni prima delle vicende che hanno avuto per protagonista Maxine Caulfield.

Nei panni di Chloe Price, i giocatori assisteranno alla nascita di un’improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima, popolare e destinata al successo. Quando Rachel scopre un segreto di famiglia che minaccia di distruggere il suo mondo, è questa nuova amicizia che dà a entrambe la forza di andare avanti e di sconfiggere i propri demoni.

"Volevo catturare l’emozione e lo spirito di Life is Strange in un modo che di solito non si vede nelle pubblicità promozionali di un videogioco”, ha dichiarato Jon Brooke, vice presidente Brand Marketing di Square Enix. “Questo gioco vuole essere diverso dagli altri, trattare emozioni che si vedono raramente nei videogiochi, e volevo fare lo stesso con la pubblicità. Sono molto felice del risultato. È stato creato per ricordarci che il modo in cui ci rapportiamo con le altre persone è una parte importantissima della nostra vita, e una grande amicizia può cambiare tutto. Spero che tutti possano immedesimarsi in questo."

Per la realizzazione del video promozionale, l’agenzia pubblicitaria Ralph ha trascorso molte settimane alla ricerca di coppie di amici, con la finalità di conoscere le loro storie e scoprire come abbiano superato insieme i momenti più duri delle loro vite.

“È stata una strategia molto rischiosa, e non avremmo ottenuto l’emozione trasmessa da questo video se queste persone non si fossero completamente aperte davanti alle nostre telecamere”, spiega Gregor Stevenson, direttore creativo di Ralph.

“Fin dall’inizio il nostro obiettivo era quello di catturare la forza con cui queste persone avrebbero reagito alla lettura di ciò che avevano scritto i loro migliori amici, e ci siamo riusciti. Volevamo rappresentare ogni amicizia in modo coinvolgente, e allo stesso tempo riflettere l’autenticità e l’originalità dei personaggi del gioco.”