Dishonored 2: disponibile il secondo aggiornamento gratuito

Bethesda ha comunicato che il secondo aggiornamento gratuito di Dishonored 2 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Dishonored 2 offre ora una maggiore libertà di scelta al giocatore grazie all’introduzione della difficoltà personalizzata. Con 20 nuove opzioni è possibile modificare a piacimento la propria esperienza ludica, scegliendo ad esempio la velocità di efficacia dei dardi narcotizzanti o il numero di nemici attivi in grado di attaccare in contemporanea. È stata inoltre introdotta una nuova opzione: la modalità Uomo d’Acciaio. Attivandola all’inizio di una nuova partita non sarà più possibile né salvare né caricare la partita manualmente.

"La modalità Uomo d'acciaio spinge Dishonored 2 al massimo", ha commentato il capo progettista Dinga Bakaba. "Dovrete accettare le conseguenze delle vostre azioni o morire per sempre a causa loro". Grazie alla possibilità di selezionare le missioni, dopo l’installazione dell’aggiornamento sarà inoltre possibile ripetere gli incarichi già affrontate per migliorare il proprio approccio furtivo.

Dishonored 2 è disponibile su PC, PlayStation 4 e PC dallo scorso 11 novembre. Qui potete leggere la nostra recensione.