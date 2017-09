Destiny 2: record di vendite su PlayStation Store nella settimana di lancio

Disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso 6 settembre, Destiny 2 ha superato il record del precedente capitolo per quanto riguarda le vendite digitali su PlayStation Store nella settimana di lancio.

"Dopo aver infranto il record di pre-ordine e un Day 1con performance eccezionali per PlayStation Store, è emozionante vedere il coinvolgimento raggiungere livelli altissimi durante la prima settimana del franchise. Destiny 2 ha iniziato alla grande, come il gioco che ha registrato la miglior settimana di lancio dell’anno”, ha dichiarato Eric Hirshberg, CEO di Activision. "Con la versione PC in arrivo, Destiny 2 si sta senz’altro preparando a diventare uno dei più grandi eventi dell’anno nel settore dei videogame e dell’intrattenimento".

“Abbiamo raggiunto dei risultati grandiosi questa settimana con la nostra community. Siamo felicissimi che per otto giorni di fila Destiny 2 abbia visto più di un milione di giocatori sfidarsi e giocare insieme. E’ al tempo stesso lusinghiero e di ispirazione per noi, che non vediamo l’ora di mostrare a tutti cos’altro c’è di nuovo!”, sottolinea il CEO di Bungie, Pete Parsons.

Per il terzo anno di fila Destiny si piazza al primo posto nella classifica dei giochi per console più visualizzati su Twitch. Destiny 2, comprese le sue due Beta, è stato visualizzato per più di 600 milioni di minuti prima dell’inizio del raid intitolato “Leviathan” lo scorso 13 settembre.

Destiny 2 trasporta gli appassionati in un viaggio epico attraverso l’universo per difendere l’umanità dalla distruzione. Il gioco dà il benvenuto ai neofiti e accoglie il pubblico già navigato con una vasta gamma di modalità e attività da esplorare. Nella storia di Destiny 2, l’ultima città sicura sulla terra è ora in rovina, ed è occupata da una potente nuova armata. I giocatori devono saper gestire nuove abilità e nuove armi per riunire le forze di tutta la città, essere compatti e combattere per riconquistare la propria casa.

In Destiny 2, ogni giocatore può creare il proprio personaggio, chiamato “Guardiano”, protettore prescelto dell’umanità. I giocatori possono scegliere di giocare la storia della campagna, oppure avventurarsi online per prendere pare alle missioni cooperative.

Per i giocatori più competitivi Destiny 2 offre anche intensi match multigiocatore, 4x4 nel Crogiuolo. Inoltre, lo scorso martedì è iniziato il roll out di una nuova funzionalità, dedicata alla community, che verrà implementata in Destiny 2: il sistema ‘Giochi Guidati“, che aiuterà i giocatori a trovare dei gruppi con cui fare squadra per affrontare le sfide più difficili di Destiny 2.

Attualmente Destiny 2 può essere giocato solo su PlayStation 4 e Xbox One, ma a partire dal 24 ottobre 2017 sarà disponibile anche per PC.