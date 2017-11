Cyberpunk 2077: chiusa un'importante fase di produzione, i lavori sull'engine sono stati completati

Nonostante sia stato annunciato da anni, le informazioni su Cyberpunk 2077 sono ancora molto poche. Negli ultimi tempi CD Projekt ha dichiarato che lo sviluppo procede regolarmente e ha invitato i fan a non dare troppo credito alle speculazioni che circolano in rete, come la possibilità che il titolo possa trasformarsi in un gioco come servizio.

Durante un’intervista rilasciata al sito polacco Puls Biznesu, il CEO Adam Kicinski ha fornito qualche nuova informazione sullo stato dei lavori. Nello specifico è stato confermato il completamento di una fase importante della produzione. Lo sviluppatore ha poi ribadito che tutto sta procedendo secondo i piani e che il team è soddisfatto dei risultati raggiunti fino a questo momento.

Kicinski ha aggiunto anche che i lavori sul motore grafico specificamente costruito per far girare Cyberpunk 2077 sono stati terminati. Tuttavia, nonostante le funzionalità dell’engine siano ora interamente operative, CD Projekt continuerà ad affinarne le caratteristiche anche nelle fasi successive dello sviluppo.

“L’engine è operativo. Ovviamente continuerà ad essere sviluppato. Per ciascuno dei nostri giochi abbiamo dovuto imbastire la tecnologia molto bene e anche questa volta è andata così”, spiega Kicinski. “Deve essere adatto alle esigenze che abbiamo su ciascun titolo e sul mondo che creiamo, oltre ad assecondare la capacità dei dispositivi disponibili sul mercato. Di conseguenza l’engine richiede di essere costantemente aggiornato, solitamente le sue modifiche si protraggono fino ad una fase avanzata dello sviluppo”.

Sembra insomma che tutto stia andando come da programma, anche se bisognerà portare pazienza prima di conoscere la data di lancio. Kicinski ha infatti confermato che non verrà comunicata quest’anno e forse nemmeno nel corso del 2018.

“Dovete attendere con pazienza l’annuncio ufficiale. Non annunceremo la data quest’anno, se lo faremo il prossimo? Non posso dirlo per certo. Commentare il mercato delle speculazioni sarebbe sfavorevole per noi”.