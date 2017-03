Crytek vende lo studio Black Sea a Sega e Creative Assembly

Crytek ha completato l'operazione di cessione della sua divisione con sede a Sofia, Bulgaria, Crytek Black Sea a Sega. L'accordo prevede che Black Sea diventi parte di Creative Assembly, la divisione di Sega che si occupa di giochi di strategia in tempo reale. Il team di sviluppo è composto da 60 persone e d'ora in avanti sarà conosciuto come Creative Assembly Sofia.

Sarà una sede distaccata rispetto alla sede centrale di Creative Assembly di Horsham, nel Regno Unito. "Abbiamo lavorato nelle scorse settimane a stretto contatto con Creative Assembly per assicurare la migliore transizione possibile per il talentuoso team di Sofia", ha detto Avni Yerli, managing director e fondatore di Crytek.

Black Sea ha sviluppato per Crytek il MOBA Arena of Fate. Prima, come studio indipendente Black Sea Studios, aveva rilasciato Knights of Honor (2004) e WorldShift (2008).

Crytek sta attraversando un periodo di forte crisi finanziaria che sta conducendo a una consistente ristrutturazione della software house artefice del CryEngine. Altri dettagli qui.