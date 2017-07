Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: accoglienza positiva potrebbe portare ad altro

I fan lo hanno accolto con grande entusiasmo, e non solo. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è infatti il gioco indirizzato a un unico formato con le maggiori vendite nel Regno Unito fra quelli rilasciati nel 2017, battendo anche l'acclamato, e certamente ben più oneroso in termini di costi di produzione, Horizon: Zero Dawn.

Nella calda estate i giocatori con qualche anno in più sulle spalle si sono fatti prendere dalla nostalgia, commentano e seguono moltissimo la raccolta con i primi tre indimenticabili Crash Bandicoot sui social e sulle altre parti della rete.

"Stiamo facendo degli esperimenti con Crash", ha detto a tal proposito Eric Hirshberg, CEO di Activision, a GamesIndustry. "Notiamo che c'è una passione reale su Crash che potrebbe portare ad altro". Insomma, il modo in cui il pubblico ha reagito al nuovo gioco è eclatante al punto che Activision, la società che detiene i diritti su Crash Bandicoot, è adesso praticamente costretta a pensare a un futuro della serie, magari con un capitolo completamente nuovo.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è infatti il gioco mono-formato re nelle vendite nel Regno Unito, e secondo nella classifica complessiva, che include quindi anche i multipiattaforma, al solo Ghost Recon Wildlands. Ottime notizie per tutti i fan del marsupiale più famoso della storia dei videogiochi!

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy offre la grafica HD e la possibilità di giocare con Crash o con sua sorella Coco nei tre titoli che hanno dato il via alla saga: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped. Altri dettagli si trovano qui.