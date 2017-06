Crash è tornato: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nelle mani dei fan

Oggi è un giorno molto particolare per i fan di Crash, visto che è diventato disponibile Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PS4 e PS4 Pro. Una delle icone del mondo videoludico torna nelle case dei fan con una grafica HD e la possibilità di giocare con Crash o con sua sorella Coco nei tre titoli che hanno dato il via alla saga: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped.

Oggi è anche il giorno del lancio del video Crash Bandicoot Comeback Speech Green Screen che dà la possibilità ai fan di creare un video nei panni del loro marsupiale preferito. Alcuni dei migliori contenuti #CustomCrash saranno immortalati su www.crashbandicoot.com. Anche la Musica di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile da oggi.

La nuova colonna sonora, creata da Vicarious Visions, si ispira a quella originale creata da Mark Mothersbaugh e Josh Mancell. Con 47 tracce, Music from Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile gratuitamente in streaming su Spotify. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è prodotto da Activision e viene venduto a € 39.99.

Crash Bandicoot è uno dei più brillanti e difficili platformer di tutti i tempi. Dopo aver debuttato nel 1996 sull'originale PlayStation, i giocatori lo hanno acclamato fino a renderlo uno dei titoli più popolari. Ideato originariamente da Naughty Dog, negli anni successivi è passato tra diverse software house, come Eurocom (2000–2001), Traveller's Tales (2001–2004), Vicarious Visions (2002–2004), Dimps (2006), Renegade Kid (2009), Radical Entertainment (2005–2010), High Impact Games (2010), Polarbit (2008–2010).