Counter-Strike GO passerà a Source Engine 2

Valve ha confermato il passaggio a Source Engine 2 per Counter-Strike Global Offensive nel corso di un evento di presentazione in Cina. Si parla da tempo di questa transizione, che dovrebbe comportare minime variazioni al gameplay e alla fisica di gioco, ma Valve non aveva prima d'ora confermato nulla in via ufficiale. Sebbene in passato la stessa operazione fosse stata compiuta per DOTA 2, l'altro titolo multiplayer di riferimento per la casa di Bellevue.

Con Source Engine 2 CS GO non solo migliorerà in dettaglio visivo, ma sarà anche più fluido rispetto alle prestazioni consentite dall'attuale motore a 32 bit. Quest'ultimo è basato su Havok Engine per quanto riguarda la fisica, mentre con Source 2 i giocatori di CS dovranno imparare a padroneggiare un nuovo motore fisico, Rubikon. Questa transizione potrebbe comportare minimi cambiamenti al movimento dei personaggi e alla fisica delle granate.

Si parla di cambiamenti impercettibili per i giocatori occasionali, ma che potrebbero costringere i PRO player a modificare alcuni comportamenti consolidati. Rubikon riesce anche a gestire la distruzione degli ambienti: tuttavia, quasi sicuramente Valve non implementerà questa caratteristica in Counter-Strike perché rischierebbe di alterare troppo gli equilibri di gioco.

CS GO dovrebbe passare a Source Engine 2 nel corso dell'estate, quando arriverà anche la prossima "operation". Questa prevede l'introduzione delle mappe de_thrill, cs_agency, de_shipped, de_lite, de_blackgold, de_austria e cs_insertion, di cui trovate altri dettagli qui.