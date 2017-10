Come Fifa affronta il tema eSport

EA Sports ha annunciato le Fifa 18 Global Series, un torneo destinato a coinvolgere giocatori e spettatori di tutto il mondo. Si tratta di una collaborazione tra Electronic Arts e la Fifa che si concretizzerà a partire da venerdì 3 novembre, per concludersi con l'evento della 2018 FIFA eWorld Cup, il cui vincitore verrà incoronato miglior giocatore al mondo di Fifa 18 ad agosto del prossimo anno.

I videogiochi sono ufficialmente uno sport, secondo il Comitato Olimpico Internazionale. Qui tutti i dettagli. Per informazioni sul gioco invece consultate la recensione di Fifa 18

La strada verso la 2018 FIFA eWorld Cup è un viaggio globale diviso in più tappe. I partecipanti si qualificheranno sulla base delle loro prestazioni online nellae nel corso dei principali eventi di qualificazione live durante tutto l'anno. Dalle qualificazioni verranno identificati ed invitati iche accederanno ai playoff della EA Sports Fifa 18 Global Series, dove potranno guadagnarsi uno dei 32 posti in palio per la 2018 FIFA eWorld Cup.

I formati competitivi che permetteranno di qualificarsi alle Fifa 18 Global Series sono: FIFA Ultimate Team Champions Cup: tornei che si terranno in due periodi distinti, uno a gennaio e l'altro ad aprile, parteciperanno i migliori giocatori della modalità FUT Champions online; FIFA eClub World Cup, un torneo All-Star che mette uno contro l'altro i giocatori di Fifa 18 ingaggiati da squadre professionistiche; Qualificazioni su licenza e Qualificazioni dei campionati ufficiali dei partner.

"L'obiettivo di EA è quello di mettere tutti i giocatori sullo stesso piano, rendendo il gioco competitivo accessibile a chiunque", si legge nel comunicato stampa diramato da EA Sports. "La società è diventata rapidamente uno dei marchi leader del settore dell'intrattenimento per il gioco competitivo, con serie campioni d'incassi, tecnologia interattiva pluripremiata e esperienze digitali multipiattaforma che accendono la passione di milioni di giocatori e spettatori in tutto il mondo".

Per ulteriori dettagli sulla EA SPORTS FIFA 18 Global Series vi rimandiamo al sito ufficiale.