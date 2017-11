Come far parte di una campagna pubblicitaria di Nintendo Switch

"Siamo proprio curiosi di vedere come vi divertite insieme ad amici o familiari giocando con Nintendo Switch" si legge sul sito ufficiale di Nintendo. "Potrebbe essere uno scatto di una sessione multiplayer a Mario Kart 8 Deluxe a casa in modalità TV, un uno-contro-uno a FIFA 18 al parco in modalità da tavolo, una partita in modalità cooperativa a Super Mario Odyssey con un amico in treno, uno scontro senza esclusione di colpi ad ARMS o qualunque altra cosa ti venga in mente, basta che si tratti di un momento di gioco in multiplayer con Nintendo Switch!"

Si tratta della nuova iniziativa promozionale di Nintendo: il vostro scatto potrebbe essere scelto per far parte di una campagna pubblicitaria digital di Nintendo. Per partecipare basta inviare lo scatto entro il 26 novembre come messaggio privato sulla pagina Facebook di Nintendo Switch, "includendo il nickname che vorresti comparisse nel caso la tua foto venisse scelta".

Nel caso la foto venisse scelta i responsabili dell'iniziativa contatteranno i vincitori prima di procedere.