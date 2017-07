Chiuso Felmyst, il server non ufficiale della versione originale di World of Warcraft

Nel 2004 Blizzard lanciava il MMORPG che avrebbe di lì ridefinito l'approccio dell'intera categoria di videogiochi. World of Warcraft è stato per anni un successo interplanetario, sia per lo stile di gioco dalla difficoltà sempre incrementale, che per la capacità che ha avuto lo sviluppatore a mantenerlo in vita, costantemente aggiornato con nuove nuove sfide. Al culmine il MMORG ha avuto 12 milioni di abbonati attivi e nel corso del tempo ha ottenuto nuovi mondi, nuove zone, nuovi livelli per i personaggi, accumulando vendite su vendite.

Negli ultimi anni World of Warcraft ha perso un po' del suo appeal e della sua base d'utenza, ed alcuni giocatori hanno nostalgicamente ammesso che preferivano la versione "originale" del videogioco, senza i tanti fronzoli che sono stati aggiunti successivamente. Altri giocatori non erano più disposti a versare il dazio mensile richiesto da Blizzard per giocare al suo titolo di punta, e hanno iniziato a riversarsi sulla pletora di server non ufficiali (e considerati illegittimi dalla software house) che utilizzavano versioni più o meno avanzate del client del videogioco.

L'attività di questi server è stata continuamente monitorata dalla stessa Blizzard, e molti server sono stati costretti a chiudere sotto i colpi dei legali. L'ultimo in ordine cronologico è Felmyst, che è stato chiuso a pochissime ore dal suo primo debutto. Secondo quanto riportato da Ars Technica, il "coder" responsabile del progetto si è improvvisamente ritrovato con una lettera in faccia presentata da un rappresentante legale dello sviluppatore. La richiesta era ovviamente quella di chiudere immediatamente il server, su cui aveva lavorato per circa quattro anni.

Felmyst era un server ampiamente preannunciato, avente la peculiarità di emulare la versione originale di World of Warcraft debuttata più di 10 anni fa. Molti progetti puntano ad offrire un'esperienza simile, ad esempio quella dell'era della prima espansione, tuttavia Felmyst prometteva un livello di affidabilità estremamente elevato rispetto all'originale con una giocabilità particolarmente simile. Migliaia di giocatori hanno effettuato il log-in venerdì scorso al primo avvio, venendo sbattuti fuori senza troppe cerimonie dopo appena cinque ore dall'accesso.

In quel momento Gummy52, il responsabile del progetto, spegneva definitivamente il server dopo quattro anni di sviluppo e ottimizzazioni.