Capcom ha annunciato Resident Evil 7 Gold Edition

Capcom ha annunciato la Gold Edition di Resident Evil 7 Biohazard, edizione che comprende tutti i contenuti scaricabili pubblicati nel corso dell’anno (Banned Footage Vol. 1 e Banned Footage Vol. 2) e il DLC End of Zoe. La pubblicazione è fissata per il 12 dicembre, sia in versione fisica che digitale, per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In End of Zoe i giocatori dovranno scoprire la sorte di Zoe, affrontando nuovi nemici ed esplorando nuove aree piene di paludi. I possessori del Season Pass lo potranno acquistare scaricando separatamente il contenuto ad un prezzo di 14.99 euro.

Il publisher ha inoltre confermato che il DLC Not a Hero sarà scaricabile in forma gratuita da chiunque abbia già acquistato una qualsiasi versione di Resident Evil 7 Biohazard. In questo caso si vestiranno i panni di una vecchia conoscenza della serie: il soldato veterano della BSAA, Chris Redfield.

Dopo gli orribili eventi che hanno avuto come protagonista Ethan Winters in Resident Evil 7 Biohazard, Not a Hero aggiunge una nuova esperienza di gioco dove Chris dovrà affrontare nuove minacce non incontrate nel gioco principale. Come membro della New Umbrella, Chris e il team hanno studiato rapidamente una strategia per affrontare questa ultima minaccia. Di seguito il nuovo trailer dedicato alla Gold Edition.