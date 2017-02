Call of Duty Infinite Warfare gratuito nel fine settimana su Steam

Da questo momento fino al termine della settimana è possibile provare gratuitamente Call of Duty Infinite Warfare tramite Steam. La prova include l'intera modalità Multigiocatore di Call of Duty: Infinite Warfare. Inoltre, se si acquista Infinite Warfare nel corso del fine settimana si beneficia di uno sconto del 50%, che consente di spendere solamente 29,99€.

L'ultimo capitolo di Call of Duty sarà disponibile in maniera completamente gratuita su Steam per tutto il weekend, a partire da ora e fino a domenica 26 Febbraio, alle 22.00 ore italiane. Non ci saranno limiti di livello massimo, e tutti i progressi che i giocatori faranno durante questo periodo gratuito rimarranno validi se si acquisterà il gioco. Per ulteriori dettagli e informazioni, è disponibile il blog post ufficiale di Activision.

La modalità di multiplayer competitivo del nuovo Call of Duty vanta ancora una volta un vasto insieme di mappe, armi e modalità di gioco, oltre che un valido sistema di personalizzazione. Tutti i dettagli si trovano nella recensione.