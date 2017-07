Blizzard smette di supportare Windows XP e Vista

Blizzard ha annunciato che a partire da ottobre i suoi giochi non supporteranno più i vecchi sistemi operativi Windows XP e Vista. Secondo il produttore californiano, il supporto è durato anche oltre al dovuto.

"A partire da ottobre inizieremo il processo che porterà alla fine del supporto a Windows XP e a Windows Vista per quanto riguarda i giochi World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone ed Heroes of the Storm", si legge nel post. "Microsoft ha interrotto il supporto mainstream per queste versioni di Windows rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Tuttavia, visto che una comunque consistente porzione dei nostri utenti a quei tempi li usava ancora, abbiamo deciso di continuare a supportarli. D'altronde, ci sono stati tre altri Windows dopo Vista e ormai la quasi totalità della nostra utenza è passata a un Windows più recente".

"I nostri giochi non funzioneranno più su questi sistemi operativi nel momento in cui annunceremo la fine del supporto, quindi invitiamo i giocatori che usano i vecchi sistemi operativi ad aggiornali a una versione più recente. Si tratterà di un aggiornamento progressivo. Pubblicheremo ulteriori avvisi quando saremo più vicini all'introduzione di questo tipo di modifiche ai giochi".