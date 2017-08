BioWare Montreal farà parte di EA Motive

BioWare Montreal è stato relegato a "studio di supporto" a maggio dopo le reazioni controverse rispetto a Mass Effect Andromeda sia da parte dei giocatori che della critica del settore. Questo cambiamento ha portato al trasferimento di molti dipendenti a EA Motive, altro studio di Electronic Arts con sede a Montreal.

Tuttavia, la riorganizzazione in seno agli studi di EA è ancora più profonda, come ha rivelato Blake Jorgensen, CFO, in una conference call, con l'intero personale di BioWare Montreal che adesso sta lavorando negli uffici di EA Motive. "Come abbiamo rivelato in precedenza, stiamo mettendo in piedi un nuovo studio a Montreal, e abbiamo assunto più di 100 persone per quello che è uno studio nuovo di zecca per EA", ha detto il dirigente. "Questo servirà alla realizzazione di una nuova IP guidata da Jade Reymond".

"Si tratta di un asset molto importante per noi, per cui stiamo portando tutto il team di BioWare Montreal all'interno della stessa struttura: adesso tutti insieme si trovano nello stesso studio".

"I team di EA Worldwide Studios sono ricchi di talenti e, in maniera più pronunciata che in passato, stiamo facendo in modo che più team si focalizzino su pochi progetti chiave", si legge in un'altra dichiarazione di EA inoltrata al sito Techraptor. "Abbiamo diversi progetti importanti a Montreal e per questo stiamo fondendo insieme BioWare Montreal e Motive Studios. Ci sono ruoli e opportunità molto interessanti per tutti".

"BioWare continua a lavorare sui suoi attesissimi titoli come Anthem. Quello che arriverà in futuro sarà molto interessante, e siamo contenti che Casey Hudson dirigerà gli studi di Edmonton e Austin". Ci si riferisce a questa news.

EA Motive è una software house fondata nel luglio del 2015 che attualmente sta lavorando sulla campagna single player di Star Wars Battlefront II. E' guidata da Jade Raymond, producer di Assassin's Creed, e da diversi anni porta avanti un progetto su Star Wars che coinvolge anche Amy Hennig, autrice di Uncharted.