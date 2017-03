Bethesda e AMD stringono una partnership per il gaming su PC

In occasione dell’evento live streaming AMD Capsaicin, AMD e Bethesda Softworks hanno annunciato una partnership strategica a lungo termine pensata per sviluppare più rapidamente la tecnologia videoludica e realizzare nuove esperienze di gaming su PC.

“Si tratta di un momento incredibile per il settore, un periodo storico in cui i giochi hanno bisogno di architetture grafiche sempre più potenti per offrire agli appassionati mondi e personaggi dettagliati come non mai con risoluzioni, frame rate e parametri qualitativi sempre più elevati”, ha dichiarato Raja Koduri, vice presidente senior e chief architect di Radeon Technologies Group.

“Sviluppatori di giochi e tecnologie grafiche possono sicuramente rispondere alla sfide di questa nuova era del gaming lavorando in maniera indipendente; quando però collaborano strettamente, l’innovazione procede a passo più spedito. Bethesda è uno dei leader riconosciuti del mondo del gaming e il partner strategico ideale per affrontare le sfide di questo periodo di mutamenti”.

Il presidente di Bethesda, Vlatko Andonov, ha aggiunto: “le architetture grafiche AMD Radeon rappresentano un impegno nei confronti degli sviluppatori, dando loro quei miglioramenti necessari a portare in vita visioni videoludiche senza compromessi. ADM Ryzen rappresenta uno dei più importanti punti di svolta nel mercato delle CPU da molto tempo a questa parte. La nostra collaborazione con AMD è un’interessante e solida opportunità per Bethesda di migliorare ulteriormente le esperienze di gioco proposte ai nostri fan, di espandere in modo significativo la nostra presenza nel campo del gaming e della realtà virtuale e di entrare in contatto con nuove generazioni di giocatori in tutto il mondo”.