Battleborn: sfida a Overwatch troppo ardua, diventa gratuito

Sul sito di Battleborn viene annunciato che è adesso disponibile la versione free trial di Battleborn, sia per Windows che per console. Non si tratta di un'offerta a tempo e c'è comunque la possibilità di sbloccare i contenuti premium. Gearbox evita con attenzione di usare il termine free-to-play, anche perché il suo CEO, Randy Pitchford, aveva in passato rilasciato delle dichiarazioni secondo le quali Battleborn non sarebbe mai diventato un titolo free-to-play.

Ma la differenza è minima, visto che permane comunque la possibilità di acquistare a pagamento la versione completa di Battleborn, che dà accesso a tutti gli eroi e agli altri perk. Inoltre, è stato introdotto lo status di Founder per tutti i giocatori che hanno acquistato la versione originale, che garantisce vari tipi di ricompense e oggetti speciali.

Nel video in calce alla news Randy Varnell spiega con toni entusiastici tutti i cambiamenti previsti per Battleborn. Tra le novità, anche un nuovo sistema di matchmaking che tiene lontani i novizi rispetto ai giocatori esperti, dando loro modo di prendere confidenza con le meccaniche in maniera graduale.

La free trial di Borderlands è adesso disponibile su Steam e Xbox Store, mentre arriverà su PlayStation Store il prossimo 13 giugno.