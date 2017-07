Ataribox: con tecnologia PC e come NES Classic

Circa un mese fa il CEO di Atari Frederic Chesnais ha parlato per la prima volta di Ataribox, definendola una console per il retrogaming alimentata da "tecnologia PC". In quell'occasione, però, non aggiungeva nessun altro particolare, se non un teaser trailer che riportava alla mente la finitura in legno dell'originale Atari 2600.

Adesso, emergono le prime immagini della nuova mini-console, che effettivamente ricorda da vicino, e in particolar modo nelle dimensioni, NES Classic, il recente omaggio al mondo del retrogaming di Nintendo che tanto successo ha riscosso.

Ataribox ricorderà la copertura in simil-legno di Atari 2600. "Il nostro obiettivo è quello di creare qualcosa di completamente nuovo, ma allo stesso tempo di dare l'idea di vecchio ai vecchi appassionati e di nuovo ai nuovi", si legge in un appunto della società.

Ci saranno due versioni di Ataribox, quella con pannello frontale in legno e la variante con pannello frontale in vetro e con finiture in nero e in rosso.

Ataribox includerà il supporto alle schede SD, quattro porte USB e una HDMI. Non è al momento chiaro quali giochi sarà possibile giocare, anche se sembra probabile un approccio speculare a quello scelto da Nintendo per NES Classic, con quindi un elenco di titoli pre-installati. Sicuramente non mancherà il classico di Atari Rollercoaster Tycoon.

La nuova console per il retrogaming non è dunque frutto di una licenza concessa a un produttore di terze parti, ma è la stessa Atari che sta portando avanti il progetto. "Sappiamo che siete ansiosi di conoscere tutti i particolari, come le specifiche, i giochi, il prezzo e le tempistiche di arrivo sul mercato", si legge in un comunicato. "Al momento non vogliamo comunicarli, perché siamo ansiosi di fare le cose per bene e quindi andiamo avanti passo per passo. Ascolteremo con grande attenzione il feedback della community degli appassionati di Atari".