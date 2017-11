Annunciate Special e Collector's Edition di Kingdom Come: Deliverance

In occasione della Paris Games Week, Warhorse Studios e Deep Silver hanno svelato la Special Edition e la Collector’s Edition di Kingdom Come: Deliverance, nuovo gioco di ruolo a tema medievale atteso all'inizio del prossimo anno.

La Special Edition proporrà il contenuto in-game digitale “Treasures of the Past”, che sbloccherà nuove mappe del Tesoro e una nuova armatura in-game per Henry. La Collector’s Edition uscirà in contemporanea con le altre edizioni e offrirà i seguenti contenuti esclusivi:

L’edizione ufficiale di Kingdom Come: Deliverance SteelBook

Una mappa in tessuto del paesaggio della Boemia from the Kingdom Come: Deliverance

Una action figure in resina di Henry alta 15 cm, dipinta in argento e con finiture antichizzate.

Una selezione di brani tratti dalla colonna sonora ufficiale su CD di Kingdom Come: Deliverance

Un artbook di 32 pagine con copertina rigida

Kingdom Come: Deliverance è uno story-driven open world RPG che immergerà il giocatore in un'avventura epica ambientata nel Sacro Romano Impero. Il protagonista dovrà vendicare la morte dei suoi genitori affrontando missioni dagli esiti variabili, che modificheranno la progressione della trama attraverso una serie di scelte determinanti.

In un vasto contesto open world sarà possibile visitare maestosi castelli ed esplorare ampie regioni. Le proprie scelte avranno conseguenze concrete e modificheranno i rapporti intrattenuti con gli altri personaggi. Peraltro la fedeltà storica non si limiterà ai luoghi, dal momento che si potrà interagire anche con personaggi storici realmente vissuti nella Boemia medievale.

La data di lancio di Kingdom Come: Deliverance è fissata per il 13 febbraio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.