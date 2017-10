Andrew House lascia: cambio al vertice per la divisione Sony PlayStation

Dopo aver portato PS4 al successo e averle sostanzialmente consentito di essere la console vincente in questa generazione, Andrew House ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment. Questa posizione passerà a Tsuyoshi “John” Kodera, presidente designato che lavorerà a stretto contatto con Kaz Hirai, CEO di Sony Corp.

Durante il "regno" di House, Sony ha venduto più di 60 milioni di unità di PS4, mentre la sua più vicina rivale, Microsoft, si è fermata a circa la metà con Xbox One. House rimarrà ancora per qualche mese all'interno di SIE per assicurare che la transizione alla dirigenza di Kodera sia la più fluida possibile.

"Quando ho passato il timone di Sony Computer Entertainment a Andrew House nel 2011 ero sicuro di lasciare la divisione PlayStation nelle migliori mani possibili, e poi è effettivamente stato così", ha detto Hirai. "Sono estremamente grato a Andy per il grande contributo che ha dato per l'evoluzione del business PlayStation e per averlo posizionato come uno dei driver della nostra cresciuta futura".

"Conosco Andy da più di 20 anni e con lui mi sono dedicato fortemente a PlayStation. Voglio ringraziarlo per il contributo che ha dato in questo lungo periodo di tempo e augurargli il meglio per il futuro".

Andrew House è stato assunto da Sony nel 1990 e ha iniziato nel dipartimento di comunicazione corporate. Nel 1995 si è spostato in Sony Computer Entertainment dove ha contribuito al lancio dell'originale PlayStation. È CEO di SIE dal 2011.