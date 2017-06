Ancora sul successo di PlayerUnknown's Battlegrounds

Bluehole ha recentemente rivelato di aver superato le quattro milioni di copie vendute di PlayerUnknown's Battlegrounds. Ha inoltre fornito ulteriori statistiche sulle vendite che sugellano ulteriormente il successo di un titolo che sta spopolando su Steam e che sembra essere uno dei giochi preferiti adesso dalla community PC.

Bluehole ha infatti annunciato che PlayerUnknown's Battlegrounds ha generato ricavi per oltre 100 milioni di dollari. Il gioco, che è stato lanciato in versione Accesso Anticipato, ha venduto il 24% delle copie negli Stati Uniti, il 19% in Cina, il 6% in Germania, il 6% in Russia e il 4% nel Regno Unito. Inoltre, sta acquisendo popolarità anche in Estremo Oriente, con il 5,5% delle copie vendute in Corea del Sud e il 4,3% in Giappone.

PlayerUnknown's Battlegrounds ha raggiunto un picco di 230 mila giocatori contemporanei su Steam con oltre 100 mila sessioni giocate in un giorno. Anche su Twitch dimostra di essere molto popolare con un picco massimo di 350 mila spettatori contemporanei. Il 15% dell'utenza di Twitch (circa 120 mila persone) guarda streaming di gioco con PlayerUnknown's Battlegrounds almeno una volta al giorno.

Il nuovo gioco di Brendan “PlayerUnknown” Greene prevede che all'inizio del match un massimo di cento giocatori vengano paracadutati su un'ampia isola, che devono iniziare a esplorare per ottenere armi, equipaggiamento e risorse in modo da poter cacciare gli avversari e sopravvivere. L'area di gioco vivibile diminuisce progressivamente portando i giocatori ad affrontare scontri diretti all'interno di uno schema di gioco che così diventa di tipo last-man-standing. Il gioco si ambienta su una grande isola di 8x8 km ed è basato su Unreal Engine 4, del quale viene sfruttato il potenziale in termini di gestione di ampie mappe di gioco e di dettaglio visivo.

Altri dettagli su PlayerUnknown's Battlegrounds si trovano qui.