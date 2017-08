Aggiornati i requisiti di sistema di Forza Motorsport 7, in arrivo una demo su PC

Microsoft ha reso noti i requisiti di sistema definitivi che saranno necessari per giocare alla versione Windows 10 di Forza Motorsport 7. Contestualmente è stata confermata anche la futura pubblicazione di una demo, che potrà essere scaricata prima dell’arrivo del gioco nei negozi.

“Abbiamo costruito Forza Motorsport 7 da zero per renderlo il racing game definitivo su PC, con risoluzione nativa a 4K e framerate sbloccato sui PC high-end, Xbox Play Anywhere e le funzionalità cross-play, oltre al supporto di più monitor, del formato 21:9 e di numerose periferiche”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Forza Motorsport 7 è stato pensato per girare brillantemente su un’ampia gamma di configurazioni. Non solo abbiamo ridotto le specifiche minime ad un i5-750, ma abbiamo anche diminuito i requisiti raccomandati mantenendo comunque una fluidità solida di 60 frame al secondo. Anche i giocatori con un Surface Book 4 o altri PC a basso budget potranno giocare questo titolo”.

Configurazione minima (720p, 30 fps)

• CPU: Intel Core i5-750 2.67GHz o AMD FX-6300 • RAM: 8GB • GPU: Nvidia GT 740/GTX 650 o AMD R7 250X con 2GB RAM

Configurazione raccomandata (1080p, 60 fps)

• CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz o AMD FX-8350 • RAM: 8GB • GPU: Nvidia GTX 670/GTX 1050 o AMD RX 560 con 4GB RAM

Configurazione Ultra (4K, 60 fps)

• CPU: Intel Core i7-6700K 4GHz o AMD Ryzen 7 • RAM: 16GB • GPU: Nvidia GTX 1080 o AMD RX Vega 64 con 8GB RAM

Configurazione Ultrabook (mobile - 720p, 30 fps)

• CPU: Core i5-6200U or better • RAM: 8GB • GPU: Intel HD 520 (integrata) o superiore

Come dicevamo, la versione PC di Forza Motorsport 7 sfrutterà il formato 21:9, ma anche i filtri 8x MSAA e anisotropico 16x, una modalità benchmark e supporterà più di trenta periferiche. Di seguito l’elenco completo dei dispositivi compatibili:

• Microsoft Xbox 360 Controller • Microsoft Xbox One Controller • Microsoft Xbox One Elite Controller • Microsoft Xbox One S/X Controller • Sony Dual Shock 4 • Fanatec CSR • Fanatec CSR Elite • Fanatec ClubSport V2 • Fanatec ClubSport V1 • Fanatec CSL • Fanatec ClubSport V2.5 • Logitech G29 • Logitech Driving Force Pro • Logitech G25 • Logitech Driving Force GT • Logitech G27 • Logitech MOMO • Logitech G920 • Thrustmaster RGT • Thrustmaster T100 • Thrustmaster T500 RS • Thrustmaster T300 Ferrari • Thrustmaster T300 Ferrari GTE • Thrustmaster T300 Ferrari Int • Thrustmaster T300 RS • Thrustmaster T300 RS GT • Thrustmaster T150 • Thrustmaster T150 Pro • Thrustmaster TS-PC Racer • Thrustmaster TX 458 • Thrustmaster TX Leather • Thrustmaster 458 Spider • Thrustmaster TMX • Thrustmaster TMX Pro • Thrustmaster TS-Xbox • Mad Catz Pro

La demo di Forza Motorsport 7 uscirà nelle prossime settimane, rimaniamo in attesa di conoscere una data. La versione definitiva di Forza Motorsport 7 sarà invece disponibile a partire dal 3 ottobre.