Ace Combat 7: Skies Unknown in VR nel trailer della Paris Games Week

Alla Paris Games Week c’è stato spazio anche per Ace Combat 7: Skies Unknown. Bandai Namco ha infatti presentato un nuovo trailer dedicato alla modalità in VR, che permetterà di pilotare il proprio velivolo in un cockpit realistico.

Il filmato offre per la prima volta anche una visuale dell’aereo nell’hangar in VR, dove i giocatori avranno la possibilità di ammirare i caccia in scala reale. Oltre alla qualità delle ambientazioni, Ace Combat 7: Skies Unknown promette un’esperienza di gioco realistica, con la possibilità di agganciare più bersagli e attaccare i nemici a terra. Queste caratteristiche tattiche metteranno alla prova le abilità di volo degli appassionati.

Ace Combat 7: Skies Unknown sarà disponibile nel 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione per la realtà virtuale, dotata di funzionalità specifiche, sarà disponibile esclusivamente per PlayStation VR.