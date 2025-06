ZeniMax vi invita a tornare a Tamriel con il nuovo trailer di The Elder Scrolls Online

Durante l'Xbox Games Showcase 2025, ZeniMax ha presentato un nuovo trailer di The Elder Scrolls Online con cui annuncia la data d'uscita dell'aggiornamento 46 per console. L'espansione "La Setta del Verme Parte 1" arriverà su console a partire dal 18 giugno con numerose novità.

Innanzitutto, il nuovo DLC espanderà la storia della campagna iniziata oltre 10 anni fa portando i giocatori a Western Solstice e consentendogli di esplorare una zona completamente nuova. Il nuovo aggiornamento introduce anche il sistema di "Sottoclassi", ovvero la possibilità di combinare diversi rami di abilità.

Chi invece manca da tanto tempo dai server di TESO, ma desidera tornare a girovagare tra le sconfinate terre di Tamriel, non ha nulla da temere. Grazie al sistema Hero's Return potrà ottenere diverse ricompense dopo aver completato un rapido ripasso che gli consentirà di mettersi rapidamente in carreggiata.

L'aggiornamento, così come per PC e Mac, sarà completamente gratuito anche per i giocatori su console e saranno inclusi tutti i contenuti che abbiamo visto sulle piattaforme Microsoft e Apple. Come sempre, starà ai giocatori decidere se affrontare la nuova avventura in solitaria o in compagnia della community.

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls Online è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass o PlayStation Plus Extra. Tuttavia, se si desidera ottenere tutte le espansioni rilasciate finora, sarà necessario acquistare la 2025 Premium Edition, ma l'abbonamento a PS Plus Essential o Game Pass Core saranno necessari per l'accesso al gioco.