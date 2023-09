YouTuber rischia due anni di carcere in Giappone per aver pubblicato un gameplay

La vita dei content creator non è sempre così semplice, soprattutto quando si parla dei cosiddetti walkthrough. Alcuni youtuber o streamer devono infatti stare attenti ai contenuti mostrati sui loro canali, soprattutto quando si corre il rischio di fare 'spoiler' agli utenti. Nel caso di Shinobu Yoshida, youtuber giapponese, il discorso è leggermente più complesso: l'uomo ha ricevuto una condanna e una multa piuttosto salata poiché, oltre ad aver mostrato il finale di un determinato gioco, avrebbe anche monetizzato i video contenenti materiale protetto da copyright.

Condannato per aver mostrato un gameplay di Steins;Gate

Poche ore fa, la redazione di The Verge ha tradotto e segnalato un report di Asahi Shimbun: nell'articolo del magazine giapponese si legge della recente condanna subita da Shinobu Yoshida, uomo di 53 anni che da tempo è dedito alla creazione di contenuti per il suo canale YouTube. Contenuti focalizzati sul mondo dei videogiochi, tra cui troviamo alcuni walkthrough riguardanti titoli appartenenti ad uno specifico genere videoludico, quello delle visual novel.

Yoshida è stato arrestato lo scorso maggio dopo aver caricato su YouTube, nel 2019, alcuni video contenenti sequenze di Steins;Gate: My Darling's Embrace, visual novel prodotta da Spike Chunsoft e pubblicata nel 2011 per Xbox 360. Come viene spiegato dalla CODA (Content Overseas Distribution Association) in un comunicato stampa, lo youtuber è ritenuto colpevole di aver violato una legge giapponese che vieta di trarre profitto dalla diffusione di materiale protetto da copyright; il materiale in questione è, per l'appunto, il gameplay di Steins;Gate.

Nel suo comunicato, la CODA sottolinea che il caso di Yoshida è particolarmente grave per aver diffuso "video contenenti sequenze finali (spoiler) senza l'autorizzazione dei detentori dei diritti", ovvero senza il permesso di Spike Chunsoft. Viene inoltre sottolineato come lo youtuber abbia, per l'appunto, ottenuto anche dei guadagni attraverso la violazione del copyright.

Occorre inoltre specificare che nel caso delle visual novel - e nel caso più specifico di Steins;Gate: My Darling's Embrace - vedere dei video di gameplay su YouTube equivale a giocare a quel determinato titolo, poiché le meccaniche di gameplay sono essenzialmente ridotte all'osso o del tutto assenti. Si può quindi dedurre che i consumatori saranno meno incentivati a spendere soldi per quel determinato prodotto e ciò danneggerebbe il publisher del gioco.

Oltre ai video di gameplay di Steins;Gate: My Darling's Embrace, Shinobu Yoshida ha caricato su YouTube alcuni filmati in cui vengono riassunti episodi di alcune serie anime, tra cui lo stesso Steins;Gate e il popolare Spy x Family. Per le sue azioni, il 53enne è stato condannato a due anni di carcere e al pagamento di una multa di 1 milione di yen (circa 6.323 euro).