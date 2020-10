xCloud: altri 10 giochi Game Pass diventano compatibili con i controlli touch

Microsoft annuncia grandi novità per gli utenti di xCloud: da oggi altri 10 titoli di xbox Game Pass potranno essere giocati su smartphone e tablet utilizzando il touchscreen. Tra i giochi supportati troviamo Hellblade: Senua's Sacrifice, Tell Me Why e Dead Cells.

26 Ottobre 2020

Xbox

Microsoft

pubblicata il, allenel canale Videogames