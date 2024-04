Xbox Series X venduta su Amazon a un prezzo interessante (436) e occhio alle offerte sui controller

Xbox Series X è una console che sta diventando sempre più interessante grazie alle offerte del catalogo Game Pass, oltre che per la sua potenza di calcolo in rapporto al prezzo in ribasso. La console di Microsoft è dotata di un processore AMD Zen 2 personalizzato con 8 core a 3,8 GHz e di una GPU AMD RDNA 2 personalizzata che supporta il ray tracing in tempo reale e offre una grafica ad alta fedeltà con risoluzione fino a 4K e frame rate elevati.

La console dispone di un'unità SSD ad alta velocità che riduce i tempi di caricamento dei giochi, consentendo agli utenti di accedere rapidamente ai loro titoli preferiti. Inoltre, è retrocompatibile con le precedenti generazioni di Xbox e ha un design compatto e moderno con un'elegante finitura nera e verde, che si adatta bene a qualsiasi ambiente di gioco.

Molto interessanti anche le offerte su Xbox Wireless Controller, in bianco e in nero, forse il miglior gamepad in circolazione, anche per il PC oltre che per Xbox. Ed ecco tutte le altre offerte sui controller Xbox, molti colori rientrano nella promo a pochi euro in più rispetto ai gamepad in bianco e in nero.